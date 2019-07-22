Из СИЗО отпущен бывший соратник Януковича Александр Ефремов

Суд в Старобельске Луганской области в понедельник отпустил под домашний арест бывшего зампредседателя "Партии регионов" Александра Ефремова. Об этом сообщает "Украинская правда". Экс-соратник Виктора Януковича находился в СИЗО с 2016 года.

По данным СМИ, сразу после освобождения политик уехал "домой в Киев", где он будет обязан находиться круглосуточно. Ефремов обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины. Его также подозревают в прямой поддержке так называемой "ЛНР" и в незаконном завладении имуществом компании "Луганскуголь".

Александр Ефремов с 1998 по 2005 год занимал должность главы Областной государственной администрации Луганска. После избрания в президенты Виктора Януковича политика назначили лидером фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Украины. После протестов "Евромайдана" Ефремов участвовал в митингах против смены власти в Луганске. В его отношении в 2015 году было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, однако это обвинение было снято а марте 2016 года. Позднее его задержали по новым обвинениям.