Украинские выборы: "Слуга народа" с "Голосом" или без?

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" празднует триумфальную победу на парламентских выборах, по итогам которых она может получить большинство мест в Верховной раде девятого созыва.

В воскресенье, 21 июля, по инициативе главы государства состоялись внеочередные выборы. Как и предполагали социологи, из-за летних отпусков явка оказалось невысокой – около 50% (в первом и втором турах прошедших весной президентских выборов этот показатель был 63,5% и 62% соответственно). Наиболее активно голосовали в Черниговской (54,79%), Тернопольской (54,21%) и Полтавской (54,1%) областях. Самая низкая явка в Закарпатской (41,16%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (43,93%) областях.

С предварительным результатом 44,2% победила "Слуга народа" ("СН"). "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ"), одним из лидеров которой является кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, получила 11,4%. Установленный для прохождения в Раду пятипроцентный барьер преодолели еще три партии: "Европейская солидарность" ("ЕС") экс-президента Украины Петра Порошенко – 8,8%, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко – 7,4% и "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука – 6,5%. Таковы итоговые данные Национального экзитпола – опроса на выходах с избирательных участков, которые, вероятно, не очень существенно будут отличаться от официальных результатов Центральной избирательной комиссии Украины. К этому времени ЦИК обработала более 40% протоколов. По ним "СН" набирает более 42% голосов, "ОПЗЖ" – около 13%, "ЕС" – около 9%, "Батькивщина" – более 8% и "Голос" – более 6%.

Не позднее 5 августа ЦИК обязана установить результаты выборов и до 10 августа официально объявить их итоги. Первое заседание Верховной рады девятого созыва должно состояться в течение 30 дней. Скорее всего, новоизбранные депутаты соберутся под куполом парламента в День независимости Украины, 24 августа.

Выборы в новую Раду прошли по старой, смешанной системе. Из предусмотренных 450 мест 225 займут победители по партийным спискам и 199 – по мажоритарным округам, еще 26 мест останутся вакантными (выборы не проводились в округах в аннексированном Россией Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. – РС). Сможет ли "Слуга народа" самостоятельно сформировать парламентское большинство? Если нет, то кто станет ее партнером по коалиции? Пока известно, что на пост председателя Верховной рады "СН" предлагает главу президентской партии, политтехнолога Дмитрия Разумкова. Предварительные итоги показывают, что из 199 мандатов по мажоритарным округам от 70 до 90 мандатов может получить "Слуга народа", но битва там еще продолжается – результаты по ряду округов могут быть признаны в судах недействительными. Согласно Конституции, парламентское большинство формируют исключительно фракции, либо одна фракция в составе не менее 226 депутатов. "Теперь все зависит от самовыдвиженцев. Именно с их помощью "СН" может получить недостающие до 226 около двух десятков мандатов и для красоты картины объявить о союзе с "Голосом", продав историю о единстве новых лиц", – написал в Фейсбуке главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина. По последним данным штаба "СН", президентская политическая сила рассчитывает получить в общем, по партийным спискам и в мажоритарных округах, 200–210 мандатов.

Формат коалиции и кандидаты на пост премьера

Вечером в воскресенье после объявления результатов экзитполов в штабе "Слуги народа" царило праздничное настроение. Владимир Зеленский заявил журналистам, что готов к коалиции с "Голосом" Святослава Вакарчука. Главными приоритетами "СН" в Верховной раде глава государства назвал "прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных украинцев и победу над коррупцией" и подчеркнул, что рассчитывает "найти понимание" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В штабах остальных четырех партий-победителей звучали заявления и относительно возможных союзов в новой Раде и относительно кандидатуры нового премьер-министра. В "Голосе" объявили, что хотят видеть своего лидера в качестве руководителя правительства. Сам Святослав Вакарчук рассказал, что его партия может войти в альянс лишь с теми политическими силами, которые поддерживают курс Украины на членство в ЕС и НАТО, деолигархизацию и демонополизацию страны, реформу судебной системы.

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал "Голос" единственной политсилой, которая может быть партнером "Европейской солидарности". "ЕС" претендует примерно на 38 мандатов и, очевидно, станет третьей по численности фракцией в новой Раде.

О готовности к союзу со "Слугой народа" и "Голосом" в своем штабе сообщила экс-премьер Юлия Тимошенко. Весьма скромный результат на этих выборах лишил главу "Батькивщины" шанса попытаться в третий раз занять премьерский пост.

Лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявили, что намерены защищать интересы проголосовавшего за них юго-востока Украины. "ОПЗЖ" выступает против сотрудничества Украины с НАТО и Международным валютным фондом и будет в оппозиции к новой власти. Как заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, партия намерена поддерживать власть лишь в вопросах достижения мира в Донбассе и снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Эксперты, тем временем, рассуждают о вероятных форматах парламентского большинства. "Один из вариантов – коалиция "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины". Судя по сообщениям с мест, результаты по мажоритарным округам успешны как для "Голоса", так и для "СН". При этом президентскую фракцию может пополнить часть самовыдвиженцев. А судьбу премьерского кресла, думаю, решат у Зеленского, и это будет не Юлия Тимошенко, а их человек", – предполагает руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Он также не исключает вероятности самостоятельного создания большинства партией "Слуга народа", которая может побить рекорд правящей в период президентства Виктора Януковича Партии регионов. На осенних выборах в 2012 году "регионалы" получили 30% по партийным спискам и 115 мандатов в округах – в общем это 187 депутатских мандатов.

Коалиция в новоизбранной Верховной раде после официального объявления ЦИК результатов выборов может оказаться неожиданной, допускает политический эксперт Михаил Чаплыга:

– В значительной степени формат будет зависеть от победителей в мажоритарных округах. И, несмотря на прозвучавшие заявления лидеров партий, по моему мнению, сохраняется возможность формирования и широкой коалиции. Может сложиться самый неожиданный вариант, который никто не предсказывал, когда мяч окажется на поле внешних игроков. С одной стороны, это будет влияющая на ситуацию в Украине Российская Федерация, а с другой – владеющие внешним долгом страны международные доноры. И соответственно, переговоры между этими внешними игроками будут оказывать реальное влияние на процесс формирования коалиции в Верховной раде.

– Какой будет роль одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука в новом парламенте?

– Все будет зависеть от того, произойдет ли разделение "Оппозиционной платформы – За жизнь" на группу Виктора Медведчука и на группу Юрия Бойко (бывший кандидат в президенты Украины, во время правления Виктора Януковича занимал пост министра энергетики и угольной промышленности. – РС). Если разделение не произойдет, то Медведчук сможет претендовать на руководящие посты в парламенте (первого вице-спикера или вице-спикера. – РС). Вряд ли речь может идти об участии Медведчука в коалиционном правительстве. Такой вариант мог быть реальным лишь в том случае, если бы "ОПЗЖ" выступила инициатором формирования большинства без участия "Слуги народа", что, судя по предварительным итогам выборов, невозможно.

– Многие украинские политики и эксперты отмечали роль главы МВД Украины Арсена Авакова как арбитра на минувших президентских выборах. В период президентства Петра Порошенко было предпринято несколько неудачных попыток отправить Авакова в отставку. После парламентских выборов он может уйти из политики, оставить пост министра внутренних дел?

– Арсен Аваков останется влиятельной фигурой в украинской политике. У него будет очень мощная группа депутатов в парламенте. Эта группа будет сформирована из тех его людей, которые вошли в партийные списки кандидатов в депутаты, в том числе и "Слуги народа". Кроме того, люди Авакова баллотировались в Раду и по мажоритарным округам. Независимо от того, покинет ли Аваков кресло главы МВД или нет, какое-то влияние на силовой блок он сохранит, – считает Михаил Чаплыга.

В пропрезидентской партии надеются, что Арсен Аваков не будет министром внутренних дел в новом правительстве, а на должность главы кабинета министров, как заявил "Громадському" Давид Арахамия, четвертый номер перевыборного списка "Слуги народа", рассматривают несколько кандидатур, в частности, председателя "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева и исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Однако ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в президентской партии в качестве компромиссной кандидатуры в премьеры называют бывшего замглавы Национального банка, заместителя исполнительного директора Международного валютного фонда Владислава Рашкована. Отвечая на вопросы журналистов о возможных претендентах на пост премьера в минувшее воскресенье, Владимир Зеленский не назвал ни одну из фамилий, но отметил при этом, что кресло руководителя правительства должен занять "независимый сильный человек с профессиональным образованием", который "никогда не был в политике".