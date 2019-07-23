В Хабаровском крае при пожаре в палаточном лагере погибла девочка

В Хабаровском крае недалеко от Комсомольска-на-Амуре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошёл пожар в палаточном городке. В результате погибла девочка 11 лет, девять детей пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Главного управлеения МЧС по региону. Информацию СМИ о гибели ещё одного ребёнка в правительстве края опровергли.

В реанимации оказались дети 11-13 лет, их состояние оценивается как тяжёлое. Всего в лагере на момент пожара находились 189 детей. Сейчас практически всех детей забрали родители и родственники.

По предварительным данным полностью сгорело 20 палаток из 26, остальные также пострадали от огня. Пожар произошёл ночью, его причины выясняются. В ликвидации огня принимали участие восемь человек и четыре единицы техники. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что работники базы пытались сами тушить огонь и поздно вызвали пожарных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Также стало известно, что палаточный городок на территории горнолыжной базы был установлен стихийно, без разрешения контролирующих органов.