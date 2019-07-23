"Коммерсантъ": экипаж "Лошарика" не успел эвакуироваться на лодку-носитель

Экипаж атомной глубоководной станции АС-31 ("Лошарик") после возгорания на борту мог эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочел действовать в чётком соответствии с "Руководством по борьбе за живучесть" аппарата и остался бороться с огнём. Об этом пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к расследованию катастрофы. После сигнала на эвакуацию погибшие не успели покинуть борт.



По данным издания, во время стыковки глубоководной станции с лодкой-носителем на борту АС-31 в аккумуляторном отсеке появился дым. Возможно, проблемы возникли в электросистеме "Лошарика", которая использует токи силой до одной тысячи ампер, и даже небольшой дефект кабелей, по мнению специалиста, мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции.

Произошедшая катастрофа, во всяком случае, в начальной её стадии, по мнению источников, не представляла большой опасности для экипажа. Каждый из подводников имел при себе портативное дыхательное устройство, позволяющее ему продержаться не менее 20 минут без кислорода даже при очень сильном задымлении. Люди могли эвакуироваться на лодку-носитель. Однако действующее в военно-морском флоте руководство предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар и бороться с аварийной ситуацией. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность.

Командир приказал эвакуироваться всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть. По данным "Коммерсанта", борт покинули шесть человек, а на глубоководной станции остались десять офицеров. Их действия точно воссоздать невозможно, потому что все они погибли.

Осмотр АС-31 после аварии показал, что в борьбе за живучесть экипаж израсходовал все средства пожаротушения. Кроме того, через 40 минут офицеры использовали все изолирующие дыхательные средства и включились в шланговые дыхательные аппараты, подающие воздух из баллонов воздуха высокого давления.Только когда некоторые члены экипажа начали терять сознание, командир запросил разрешения эвакуироваться на лодку-носитель. У шлюзового устройства их встречали четверо моряков из второго экипажа. Что произошло вскоре после того, как люк между двумя кораблями в очередной раз загерметизировали, неизвестно, поскольку спастись никому не удалось. Скорее всего, в момент подготовки экипажа к эвакуации произошел взрыв. Уже в доке эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея.