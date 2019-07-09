Пожар на подводном аппарате АС-31 "Лошарик" в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва экспериментального литиево-ионного аккумулятора. Короткое замыкание привело к его мгновенной разрядке и взрыву или серии взрывов. Раньше такие батареи, вероятно, не ставились на атомные подводные лодки. Об этом пишет издание "Фонтанка", информацию о возможных причинах катастрофы журналистам сообщили пять независимых друг от друга источников.

По данным издания, замыкание и последующий взрыв батареи произошёл во время стыковки "Лошарика" к атомной подводной лодке-носителю БС-136 "Оренбург". Выжившие члены экипажа задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор на борту "Лошарика" и эвакуировались, рассказывает "Фонтанка". Опасаясь дальнейших взрывов и распространения огня на носитель, экипаж материнской лодки затопил аппарат вместе с оставшимися в пострадавшем отсеке людьми.

По данным издания, российский атомный подводный флот пока не использует литий-ионные аккумуляторы. Эта технология, широко распространённая в бытовом применении, пока что остаётся сверхсовременной для подводного флота во всём мире, — отмечал в октябре 2018 года Центр анализа стратегий и технологий. По информации "Фонтанки", литиевая батарея появилась на "Лошарике" не раньше, чем после ремонта в 2012 году.