В Париже активистка Грета Тунберг призвала к защите климата

Шведская активистка, 16-летняя Грета Тунберг, выступила во вторник 23 июля с короткой речью перед депутатами французского Национального собрания. Её пригласили в Париж 162 депутата из движения "«Ускорим экологические преобразования». Вместе с Тунберг выступили другие молодые активисты-экологи – французы из движения Youth for Climate.

Вместе с Тунберг выступили другие молодые активисты-экологи –французы из движения Youth for Climate. Ранее шведская активистка Грета Тунберг выступила в Европарламенте, в Берлине, Риме и Лондоне.

Один из главных противников юной активистки, кандидат на пост председателя партии «Республиканцы» Гийом Ларриве призвал коллег бойкотировать заседание парламента. «Чтобы действительно бороться с глобальным потеплением климата, нам нужны не гуру апокалипсиса, а научный прогресс и политическая смелость», — заявил он в субботу. Еще один критик Греты Тунберг Жульен Обер, также кандидат на пост лидера правых «Республиканцев», назвал девушку «пророком в коротких штанишках», сообщило Международное французское радио.