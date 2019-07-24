Около семи тысяч жителей Донбасса за три месяца получили гражданство России по упрощенной схеме, введённой указом президента Владимира Путина. Об этом "Интерфаксу" сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ещё 30 тысяч человек, по его словам, ждут решения по российскому гражданству.

Голубев заявил, что не видит проблемы в случае переезда получивших российские паспорта в Ростовскую область. В регионе более 47 тысяч свободных вакансий, что вдвое превышает число зарегистрированных безработных, отметил губернатор.

В Ростовской области работают два центра по выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям контролируемых пророссийскими сепаратистами районов на востоке Украины, так называемых "ДНР" и "ЛНР". 17 июля Путин распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Правительство Украины признало незаконными российские паспорта, выданные по этой процедуре. С аналогичными заявлениями выступили власти Канады и представители Евросоюза.