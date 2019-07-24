Опубликована статистика депортации мигрантов из США

Иммиграционно-таможенная служба США (ИТС) задержала 35 человек на первом этапе масштабной кампании борьбы с незаконными мигрантами. 18 задержанных числились в списке людей, подлежащих высылке в первоочередном порядке, ещё 17 – были арестованы во время рейдов. Всего в списке на депортацию – более 2000 семей, 65 из них покинули Соединенные Штаты добровольно.

Около трёх тысяч предприятий, подозреваемых в найме незаконных мигрантов, получили оповещение о предстоящих инспекциях.

Дональд Трамп, объявляя о начале кампании, обещал, что в итоге будут арестованы и депортированы “миллионы" нелегалов.

В 2016 году во время президентства Барака Обамы на первом этапе подобной кампании был арестован 121 человек. Исполняющий обязанности главы ИТС Мэтью Альбенс заявил, что высылка лиц, не подчиняющихся приказу покинуть страну, будет продолжаться. "Мы столкнулись с большим сопротивлением со стороны членов Конгресса, СМИ и общественных организаций, – заметил Альбенс. – Но мы никуда не спешим, это только начало".

Мигрантов, которые просят политическое убежище при попытке незаконного перехода границы США, отпускают под подписку о явке в миграционный суд. Согласно официальной статистике, до 90 процентов тех, кто получил уведомление о депортации, на слушания не явились.

В Белом доме считают, что источником незаконной миграции из Центральной Америки в Северную являются преступные синдикаты, которые "наживаются" на беженцах. Также власти отмечают изъяны в американском законодательстве, в частности, запрет на длительное содержание под стражей несовершеннолетних переселенцев. Это привело к заметному увеличению их количества в миграционном потоке.