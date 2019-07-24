Бывший президент Киргизии Атамбаев улетел в Москву

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев покинул страну и направился на самолёте в Москву. Политик вылетел вместе с соратниками с российской авиабазы в Канте недалеко от Бишкека, сообщили местные СМИ и члены Социал-демократической партии Кыргызстана (СПДК), к которой принадлежит Атамбаев.

По словам зампредседателя партии Кундуз Жолдубаевой, самолёт был отправлен в Киргизию из России некой "приглашающей стороной", о которой более подробно не сообщается. В Москве Атамбаев намерен провести встречи "на самом высоком уровне", написала его соратница в Фейсбуке, однако неизвестно, о ком именно идёт речь. Местные СМИ предполагают, что бывший президент может встретиться с бывшим главой Федеральной таможенной службы России Андреем Бельяниновым, но эту информацию Атамбаев не подтвердил.

Бывший лидер Киргизии заявил, что решил не пользоваться международным аэропортом "Манас" в пригороде Бишкека, поскольку опасается, что там могут его задержать. Он добавил, что намерен вернуться в Киргизию в четверг вечером.

В конце июня Верховный Совет Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента, чем снял с него неприкосновенность. После этого бывший глава Киргизии трижды получал вызовы на допрос от следователей МВД, но на них не появился.

Основные обвинения связаны с приобретением Атамбаевым участка площадью 2,7 гектара неподалёку от Бишкека, что якобы было сделано в нарушение закона, а также с освобождением из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Алмазбек Атамбаев обвинения категорически отрицает и считает их политически мотивированными.

Бывший президент более месяца назад переселился в принадлежащий ему центр отдыха "Кой-Таш" в пригороде Бишкека. Вокруг и внутри комплекса находятся его сторонники, заявляющие, что готовы защищать экс-президента. В их сопровождении Атамбаев и поехал на арендованную Россией авиабазу, из которой вылетел в Москву.