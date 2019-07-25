Власти Украины готовят новые санкции против России

Правительство Украины намерено расширить санкции в отношении России. Решение принято на заседании кабинета министров, теперь предложение будет отправлено в Совет национальной безопасности и обороны.
Очередные санкции коснутся ряда юридических лиц, которые участвуют в строительстве газопровода Краснодарский край - Крым и незаконной добыче углеводородов. Под санкции попадут 24 компании, зарегистрированные в России, шесть из них – в аннексированном Крыму.
В санкционный список правительство предлагает внести и предприятия, зарегистрированные на территории КНР, Турции и Боснии и Герцеговины. Все они причастны к строительству магистрального газопровода. Полный список юрлиц ведомство не опубликовало.
Взаимные ограничения вводятся регулярно после аннексии Крыма Россией и поддержки сепаратистов на востоке Украины. Москва своё участие в конфликте неоднократно отрицала.
- Ранее Украина продлила действие запрета на импорт российских товаров до конца 2020 года. Запрет вступил в силу 30 декабря 2015 года, он несколько раз продлевался, а список санкционных товаров увеличивался. Очередное расширение санкций в отношении России со стороны Украины было в мае этого года.
- 18 апреля российское правительство ввело ряд ограничений в отношении Украины, среди которых – запрет на поставки нефти и нефтепродуктов.
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