Правительство России запретило ввоз бюстгальтеров и чулок из Украины

Правительство России запретило ввоз товаров украинского производства. Под ограничения попали поставки бюстгальтеров, чулок, фуфаек и бульдозеров. Документ опубликован на сайте правительства.

Российские власти также запретили провозить платья, юбки, колготки, носки, майки и другие товары текстильной промышленности. Также под эмбарго попали стальная посуда, канаты, трубная продукция, картон, пакеты, мешки и коробки. Ограничения наложены на поставку произведённых на Украине погрузчиков и трубоукладчиков.

Ранее Россия установила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом на заседании правительства в четверг заявил премьер Дмитрий Медведев. С 1 июня сырьё можно будет вывозить только по отдельным разрешениям.

10 апреля правительство Украины расширило перечень подпадающих под эмбарго товаров из России, включив в него, в частности, стеклотару и формалин.

16 апреля Международный арбитражный суд обязал Россию выплатить в пользу публичного акционерного общества "Укрнафта" более 50 миллионов долларов за национализацию имущества компании после аннексии Крыма.