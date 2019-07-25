Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге Елены Григорьевой. В преступлении подозревают ранее судимого жителя Санкт-Петербурга 1981 года рождения. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В сообщении утверждается, что подозреваемый убил активистку во время конфликта, возникшего между ними на бытовой почве. Следователи заявляют, что задержанный был знаком с активисткой.

Правозащитник Динар Идрисов сообщал ранее, что Григорьевой регулярно поступали угрозы убийством в связи с её деятельностью. Она обращалась в полицию, но правоохранительные органы не предпринимали по этому поводу никаких действий.

После убийства Григорьевой группа активистов из Петербурга попросила полицию и Следственный комитет проверить на причастность к преступлению движение "Пила против ЛГБТ". Ранее оно опубликовало список активистов, в том числе с упоминанием имени Григорьевой, анонсировав для них "очень опасные и жестокие подарочки", сообщало городское издание "Собака".