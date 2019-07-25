По всей Москве проходят пикеты в поддержку кандидатов в Мосгордуму

В Москве возле 28 станций метро начались одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов на выборы в депутаты Мосгордумы. Об этом "Новой газете" сообщил волонтёр кандидата Любови Соболь Алексей Миняйло.

На участие в акции записаны 233 человека, организаторы ожидают ещё большего количества протестующих. Пикеты направлены на информирование жителей города о несогласованном митинге 27 июля. Активисты планируют его провести при окончательном отказе в регистрации независимым кандидатам.

"Сегодня мы информируем москвичей об акции 27 июля, но ни в коем случае не призываем к участию в ней", — подчеркнул Миняйло.

Ранее сегодня полицейские задержали активиста Сергея Фомина за раздачу листовок про предстоящие выборы в Мосгордуму. Ему вменяли нарушение порядка объявления выходных данных. Из отделения полиции Фомина отпустили без составления протокола.