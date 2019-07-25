"Проект" рассказал о подготовке властей к разгону митинга у мэрии Москвы

Власти готовятся к разгону митинга оппозиции у здания мэрии Москвы в субботу. Об этом пишет издание "Проект" со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам. В издании не уточняют, принято ли решение о разгоне на федеральном или городском уровне.
При этом власти надеются, что митинг не будет массовым, а недовольство горожан отказом допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму сойдёт на нет, утверждает собеседник издания. При этом чиновники не собираются регистрировать кандидатов, утверждают источники издания, близкие к Кремлю и московской мэрии.
Митинг у московской мэрии в субботу, 27 июля, был анонсирован на прошлой неделе оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Он предложил провести бессрочную акцию протеста с требованием допустить кандидатов, не зарегистрированных к участию в выборах. В среду суд арестовал его на 30 суток.
- За несколько дней до акции у московских активистов и оппозиционных политиков проходят обыски, их вызывают на допросы. Мосгоризбирком назвал запланированную акцию "политическим шантажом".
- Никто из оппозиционных политиков не сообщал, что обратился в мэрию за согласованием субботней акции.
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