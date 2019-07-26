Любовь Соболь вызвали на допрос в СК после задержания в Мосгоризбиркоме

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вновь вызвана в Следственный комитет. Накануне оппозиционный политик была задержана и доставлена в ОВД Тверское. Через некоторое время Соболь отпустили и вручили повестку на допрос, где указано, что она вызывается в качестве свидетеля. Однако по какому делу её собираются допрашивать, не сообщается. Об этом Соболь рассказала телеканалу "Дождь".

25 июля Московская городская избирательная комиссия отклонила жалобу Соболь на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму. По данным Мосгоризбиркома, в подписных листах Соболь обнаружено большое количество брака . В ответ Соболь объявила, что будет продолжать начатую 13 июля голодовку прямо в здании избиркома. Так она намерена добиваться встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой и своей регистрации на предстоящих выборах.

Служба охраны вызвала полицию. Полицейские вынесли Соболь из здания на диване, на котором она сидела.

Утром в четверг Соболь не пришла в Следственный комитет , куда её вызывали в рамках уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Дело возбудили из-за митингов в поддержку независимых кандидатов.

Несколько десятков кандидатов объявили решение Мосгоризбиркома забраковать подписи избирателей в их поддержку и не регистрировать их на выборы политическим. Они дали московским властям ровно неделю на то, чтобы допустить до голосования всех . В противном случае они намерены устроить бессрочную акцию протеста у московской мэрии.