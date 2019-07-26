В Мосгорсуд поступило 29 исков в связи с московскими выборами

В Мосгорсуд поступило 29 исков об отмене решений окружных избиркомов и Московской городской избирательной комиссии в связи с выборами в Мосгордуму. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Пока суд отклонил четыре иска и удовлетворил один, добавила она. Два иска вернули заявителям, по еще двум суд производство прекратил.

Среди исков, остающихся на рассмотрении, есть заявление футболиста Дмитрия Булыкина, который выдвинулся в Мосгордуму по тому же избирательному округу, где проходит юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Булыкину и Соболь отказали в регистрации из-за высокого процента недействительных подписей избирателей в поддержку их выдвижения.

Избиркомы зарегистрировали 233 кандидата на выборы в Мосгордуму и отказали 57, большинство из которых независимые кандидаты, в том числе – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янскаускас, Любовь Соболь.

Оппозиционные кандидаты и их сторонники проводили несогласованные акции протеста с требованием зарегистрировать всех подавших документы в избирательные комиссии. 20 июля в центре Москвы на проспекте Сахарова прошёл многотысячный согласованный с властями митинг в поддержку независимых кандидатов.

В Мосгоризбиркоме заявили о попытке незаконного давления на выборы.

24 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела за воспрепятствование работе избирательных комиссий. В сообщении СК говорится, что уголовное дело возбуждено в отношении участников "одного из движений", которое, по утверждению следователей, оказывало давление на членов избирательных комиссий Москвы. В рамках расследования дела независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации, вызывают на допросы. Пока в качестве свидетелей.