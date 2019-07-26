Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский государственный канал RT (бывший Russia Today) за необъективность на 200 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте службы.

Расследование показало, что российский канал не смог сохранить "должную беспристрастность" в семи новостных сюжетах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Сюжеты были в основном связаны с освещением событий в Солсбери, а также вооружённого конфликта в Сирии.

О претензиях регулятора к российскому каналу стало известно в декабре 2018 года. Представители телеканала тогда отметили, что “разочарованы” решением. “Регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей", — цитировало РИА Новости заявление канала. Канал обжаловал решение в суде.

В апреле российский Роскомнадзор обещал применить санкции к британскому общественному каналу Би-би-си, если RT будет наказан. В январе ведомство обвинило "Русскую службу Би-би-си" в "транслировании идеологических установок международных террористических организаций".