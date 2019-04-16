Роскомнадзор заявил о завершении проверки компании "Бритиш телевижн", которая транслирует телеканал BBC World News в России. В ведомстве заявили, что обнаружили в работе нарушения, но санкции за них последуют в случае, если российский государственный канал RT (бывший Russia Today) будет наказан за нарушение правил вещания в Великобритании. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу российского регулятора Александра Жарова.

"RT на территории Великобритании работает, претензии к нему не получили развития. Ну и мы находимся в той же самой позиции", — заявил Жаров. Ранее в январе его ведомство заявило о претензиях к вещателю, но не стало раскрывать их суть.

В декабре британский регулятор Ofcom заявил, что журналисты российского государственного канала RT нарушают британские правила вещания. В частности, канал обвинили в отсутствии объективности при освещении дела об отравлении Скрипалей, а также событий на Украине и в Сирии.

В Кремле тогда сообщили, что Россия в ответ проверит работу Би-би-си. В январе Роскомнадзор объявил, что "Русская служба Би-би-си" транслирует идеологических установки международных террористических организаций.