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В Петербурге задержан участник оргкомитета "Против произвола на выборах"

20 июля самый массовый за несколько лет митинг прошёл в Москве – в поддержку независимых кандидатов

Полиция в Петербурге задержала активиста движения «АгитРоссия» Павла Иванкина после собрания оргкомитета митинга «Против произвола на выборах». Об этом сообщает телеграм-канал «Объектив Реалий».

Полицейские подошли к участникам собрания и потребовали у них документы. Основанием для проверки документов, по информации «Объектива Реалий» стало усиление при подготовке к параду ВМФ. У Иванкина при себе не оказалось паспорта, поэтому полицейские задержали его и увезли в неизвестном направлении.

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В сентябре в Петербурге состоятся выборы муниципальных депутатов. Петербургские ИКМО массово не допускала на выборы оппозиционных кандидатов.

24 июля в Петербурге состоялся согласованный митинг «Против произвола на выборах», участники которого требовали отмены муниципальных фильтров и допуска всех независимых кандидатов на выборы. Полиция при этом не пропускала на митинг людей с плакатами и маркерами.

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