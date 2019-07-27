В Москве в общественном пространстве "Яма" задержали журналиста

В Москве на Хохловской площади, где находится общественное пространство "Яма", полиция задержала редактора The Village Льва Левченко. Он в этот момент беседовал с Михаилом Лазутиным – лидером движения "Лев против", участники которого регулярно вступают в конфликты с отдыхающими.

Левченко рассказал, что полицейский попросил его показать документы, а затем забрал его в отделение "для проверки". Журналист подчёркивает, что алкоголь он в этот момент не употреблял.

Также сообщается о задержании ещё трёх человек.

Этим летом активисты движения "Лев против", которые выступают против курения и распития алкоголя в общественных местах, неоднократно проводили в "Яме" так называемые рейды. Они вступали в конфликт с посетителями – отбирали алкогольные напитки, применяли перцовые баллончики, вызывали полицию.

Фонд "Общественный вердикт" попросил полицию и прокуратуру Москвы проверить действия участников движения "Лев против".