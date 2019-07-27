В центр Москвы стягивается полиция. Есть задержанные

В центр Москвы, где сегодня запланирована несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, стянуты силы полиции и Росгвардии.

Один из незарегистрированных кандидатов, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, сообщил, что задержан. До этого у ряда оппозиционеров прошли обыски.

Также уже начались задержания на месте проведения акции. Первым задержанным стал дизайнер Константин Коновалов. Он пишет в твиттере, что вышел на утреннюю пробежку, маршрут которой пролегал мимо мэрии.

Коновалов рассказал "ОВД-Инфо", что он остановился сфотографировать автозаки. Полицейские потребовали от него прекратить съемку, после чего он продолжил пробежку. Через квартал его задержали другие полицейские, которые решили, что он убегает от их коллег. Коновалова поместили в автозак. Он сообщил, что перед этим полицейские повалили на его землю, повредив ему ногу.

Позднее стало известно, что задержали ещё пять человек. Один из них рассказал, что приехал на митинг из Сочи. Он также пытался фотографировать автозаки.

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