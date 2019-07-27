Обыски у оппозиционеров в Москве: главное

С вечера пятницы полиция проводит обыски у оппозиционеров и незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. Обыски прошли у Главы московского муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, у незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой, у политика Дмитрия Гудкова и членов его штаба, Вадима Коровина, пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Яшин задержан в отделении полиции в отдалённом районе Москвы. Полиция приходит к активистам перед несогласованным митингом оппозиции у московской мэрии. Мэр Москвы Сергей Собянин, а ранее прокуратура предостерегли жителей от акции.

Обыски у оппозиционеров начались вечером в пятницу, продолжались всю ночь и идут с утра. Что именно ищут сотрудники полиции — неизвестно. У Яшина была изъята одна художественная книга. У кандидата от "Яблока" Дарьи Бесединой — вся техника.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков предположил, что ночные обыски — имитация работы, и запугивание. "Мы у вас недолго потопчемся, ничего особо не возьмём, только вы, пожалуйста, напугайтесь", — написал он члену Совета по правам человека, политологу Екатерине Шульман.

На субботу у мэрии Москвы оппозиция наметила бессрочную акцию протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Накануне прокуратура потребовала от 15 кандидатов в депутаты отказаться от проведения мероприятия, заявив, что акция будет рассматриваться как незаконная. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по информации правоохранительных органов, на мероприятии готовятся провокации. "Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом", — написал он в твиттере.

Митинг у московской мэрии в центре города в субботу, 27 июля, был анонсирован на прошлой неделе оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Он предложил провести бессрочную акцию протеста с требованием допустить кандидатов, не зарегистрированных к участию в выборах. В среду суд арестовал его на 30 суток.

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