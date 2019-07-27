В гей-параде в Берлине приняли участие больше 500 тысяч человек

Полмиллиона человек вышли на улицы Берлина для участия в ежегодном ЛГБТ-марше. Он начался на улице Курфюрстендам в западной части города. Участники прошли до Брандербургских ворот. Google в своих картах раскрасил маршрут движения в цвета радужного флага.

В марше участвовали несколько сот русскоязычных активистов из России, Грузии, Белоруссии и других пост-советских стран. Во главе колонны они несли радужный баннер с изображениями президента России и главы Чечни с надписью "Нас не догонят!" на русском и немецком языках. Участники несли плакаты "Один твой друг — гей", "Будут убивать — звоните", "Не нравятся гей-браки — не вступай в гей-браки" и "Гомофобия убивает". Берлинцы встречали аплодисментами колонну манифестантов по маршруту её следования.

Как рассказали правозащитники и активисты, одной из главных задач они видят обмен опытом и информацией с зарубежными лгбт-активистами и организациями.

"У нас у всех равные права, однако дискриминация представителей ЛГБТ до сих пор существует не только в России, но и Европе", — сказал в интервью для Радио Свобода представитель русскоязычной общественной организации ЛГБТ в Германии Константин Шерстюк. По его словам, общение с участниками ЛГБТ-движения из других стран помогает многим раскрыться и рассказать о себе родственникам и друзьям.

Участница марша из Симферополя, не назвавшая себя, подчеркнула, что если не обращать внимания на проблемы ЛГБТ, то это будет поводом для внесудебных расправ и убийств из-за сексуальной ориентации.