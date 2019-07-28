Жителей Иркутской области эвакуируют из-за угрозы паводка

Жителей города Тулун в Иркутской области эвакуируют из-за угрозы нового паводка. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС по региону.

За минувшие сутки в городе выпала почти месячная норма осадков, уровень воды в реке Ия критически поднялся. Затоплен 31 жилой дом. Угроза дальнейшего подъема уровня воды сохраняется.

По последним данным, в 27 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными более 2,5 тысяч жилых домов, 13 мостов и 16 участков автомобильных дорог.

25 июня в Иркутскую область пришёл самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Во время наводнения погибли 25 человек. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили порядка 100 населенных пунктов. По предварительным оценкам, в результате паводка жилья лишились около 3,5 тысяч семей.