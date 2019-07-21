Количество пропавших после паводка в Иркутской области выросло

Число без вести пропавших после наводнения в Иркутской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.



В Иркутской области остаётся подтопленным один населенный пункт – город Тулун с населением 40 человек.



Ранее сообщалось, что во время наводнения погибли 25 человек, ещё семь числились пропавшими без вести.

25 июня в Иркутскую область пришёл самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили порядка 100 населенных пунктов. По предварительным оценкам, в результате паводка жилья лишились около 3,5 тысячи семей.