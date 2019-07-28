Алексей Навальный госпитализирован со "странной аллергией"

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, отбывающий административный арест в московском спецприемнике №1, в воскресенье утром был госпитализирован в 64-ю клиническую больницу. В настоящее время Навальный находится в терапевтическом отделении.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что Навальному поставлен диагноз "острая аллергическая реакция": у него сильный отёк лица и покраснение кожных покровов. При этом источник аллергической реакции не определён. Ярмыш подчеркнула, что за всю жизнь у Навального ни на что не было такой сильной аллергии.
В свою очередь, соратник Навального Леонид Волков рассказал, что сидел в той же камере спецприёмника 28 суток в июне, и сразу после выхода на свободу тоже "весь отёк, покрылся красными пятнами" и "провалялся неделю на антигистаминных" препаратах. "Это какая-то странная аллергия", - отметил Волков, добавив, что тут вряд ли есть место для конспирологии, а есть место для серьёзной проверки спецприемника на предмет антисанитарии.
- В среду Алексей Навальный был приговорён Симоновским судом Москвы к тридцати суткам ареста по обвинению в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Навальному вменили призыв выйти 28 июля к зданию мэрии Москвы на несанкционированную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
- Саму акцию, на которую, по разным оценкам, вышло от трёх с половиной до десяти тысяч человек, жёстко разогнали сотрудники правоохранительных органов. По данным портала "ОВД-Инфо", почти полторы тысячи человек были задержаны, многие до сих пор находятся в отделах полиции. Более семидесяти участников протеста получили травмы.
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