Алексей Навальный госпитализирован со "странной аллергией"

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, отбывающий административный арест в московском спецприемнике №1, в воскресенье утром был госпитализирован в 64-ю клиническую больницу. В настоящее время Навальный находится в терапевтическом отделении.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что Навальному поставлен диагноз "острая аллергическая реакция": у него сильный отёк лица и покраснение кожных покровов. При этом источник аллергической реакции не определён. Ярмыш подчеркнула, что за всю жизнь у Навального ни на что не было такой сильной аллергии.

В свою очередь, соратник Навального Леонид Волков рассказал, что сидел в той же камере спецприёмника 28 суток в июне, и сразу после выхода на свободу тоже "весь отёк, покрылся красными пятнами" и "провалялся неделю на антигистаминных" препаратах. "Это какая-то странная аллергия", - отметил Волков, добавив, что тут вряд ли есть место для конспирологии, а есть место для серьёзной проверки спецприемника на предмет антисанитарии.