Врачи Алексея Навального будут допущены к нему в палату

Главный врач 64 московской городской больницы Ольга Шарапова, куда накануне был госпитализирован оппозиционный политик Алексей Навальный, разрешила допустить к нему его лечащих врачей. Об этом она сообщила изданию "Открытые медиа".

"Вчера к нему не пустили не мы, не врачи, а охрана, которая его охраняла. Сегодня ко мне обратились — пожалуйста, я разрешила. Пусть его доктора приходят и осматривают", — заявила Шарапова. Она не уточнила, идёт ли речь о больничной охране или о сотрудниках полиции. Одна из врачей политика уже сообщила, что они едут к нему.

Навальный был госпитализирован с тяжёлой аллергической реакцией утром 28 июля из московского спецприёмника, где он отбывал тридцатисуточный арест за нарушения правил проведения публичных мероприятий. По официальной версии, ему диагностирована крапивница, лечащие врачи накануне предположили, что аллергическая реакция могла быть спровоцирована воздействием со стороны неизвестного вещества.

После госпитализации у здания больницы собрались сторонники политика, ночью они были разогнаны полицией, около 20 человек были задержаны.