Полковника ФСБ, работавшего в АП, посадили на 4,5 года

В Москве военный суд приговорил полковника Федеральной службы безопасности России (ФСБ), бывшего сотрудника администрации президента Михаила Горбатова к четырём с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и двух попытках совершить такое же преступление, сообщает "Коммерсантъ".

Издание подчёркивает, что Горбатов признал вину и раскаялся. Он также предоставил следователям данные, благодаря которым началось масштабное расследование коррупции среди действующих и бывших сотрудников ФСБ. С ним, по данным "Коммерсантъ", связывают дело начальника одного из отделов ведомства Кирилла Черкалина, которого весной арестовали по подозрению в получении особо крупных взяток.

О задержании Михаила Горбатова стало известно в октябре прошлого года. По версии главного военного следственного управления, в 2017 году офицер участвовал в афере против коммерческого директора сети ломбардов, который пытался вернуть деньги и залоговое имущество, изъятое в ходе обысков. Бизнесмен согласился на предложение одного из своих клиентов Арно Ходжояна помочь "разобраться в ситуации". Он передал 100 тысяч долларов знакомому Ходжояна – Владимиру Коробкову, который выдавал себя за сотрудника ФСБ.

Деньги и залоговое имущество директору сети ломбардов так и не вернули. Позже Ходжоян и Коробков привлекли к афере реального сотрудника ФСБ Михаила Горбатова и потребовали от бизнесмена еще 300 тысяч долларов, пригрозив ему новыми обысками. Однако у него не было требуемой суммы, и он обратился в Следственный комитет.

Ходжоян и Коробков также были задержаны и признали свою вину.