Глава разведсообщества США уйдёт в отставку

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс уйдёт в отставку с занимаемой должности в середине августа, на его место будет номинирован член Палаты представителей Конгресса от Техаса республиканец Джон Ратклифф. Об этом в своём твиттере сообщил президент США Дональд Трамп.

Дэн Коутс в течение многих лет представлял в Сенате штат Индиана. В марте 2017 года он был назначен директором Национальной разведки, органа, координирующего работу американских спецслужб. По сведениям вашингтонских изданий, доверительных отношений с Дональдом Трампом у Коутса не сложилось, так что хозяин Белого дома был несколько раз близок к тому, чтобы уволить его, и не сделал этого только по настоятельным просьбам своих помощников.

В связи с грядущей отставкой Коутса CNN напоминает о том, что прокуратура США занята сейчас выяснением роли разведсообщества в возбуждении расследования предполагаемых связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией. Несколько месяцев назад Коутс обещал предоставить генпрокурору Барру всю необходимую информацию по данному делу, выразив при этом надежду на то, что Барр будет крайне осмотрителен в вопросах раскрытия разведданных.

Комментаторы отмечают, что между Коутсом и Трампом существовали разногласия по России, Ирану, ИГИЛ, подходу к проблеме глобального потепления, но главным камнем преткновения была Северная Корея: президент США уверен, что Ким Чен Ын рано или поздно откажется от ядерного оружия, Коутс выражает мнение разведсообщества, что такой сценарий предельно маловероятный.