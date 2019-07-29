Мэрия Москвы не согласовала акцию за свободные выборы на Лубянке

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию на Лубянской площади 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Власти столицы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Организаторы акции из Либертарианской партии с решением мэрии не согласны и планируют переговоры.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 200 из них провели две ночи в отделениях. Более семидесяти участников протеста получили травмы.

Ранее независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, которому отказали в регистрации на выборах, анонсировал новую акцию протеста накануне рассмотрения апелляций в Центральной избирательной комиссии 3 августа.