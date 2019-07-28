Евросоюз осудил массовые задержания на акции протеста в Москве

Задержания на несанкционированном митинге в Москве подрывают права на свободу слова и собраний, заявили в ЕС. "Эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", – подчеркнула пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

В Евросоюзе отметили, что ожидают от российских властей в ходе региональных выборов соблюдения обязательств, данных в рамках ОБСЕ и других международных организаций.

Ранее правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить задержанных и провести полное расследование действий правоохранителей.