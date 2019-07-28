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Евросоюз осудил массовые задержания на акции протеста в Москве

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, Москва. 27 июля 2019

Задержания на несанкционированном митинге в Москве подрывают права на свободу слова и собраний, заявили в ЕС. "Эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", – подчеркнула пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

В Евросоюзе отметили, что ожидают от российских властей в ходе региональных выборов соблюдения обязательств, данных в рамках ОБСЕ и других международных организаций.

Ранее правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить задержанных и провести полное расследование действий правоохранителей.

  • В Москве в субботу прошла акция в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По данным МВД, в ней участвовало 3500 человек. По данным "ОВД-Инфо", задержанию подверглись 1373 человека, среди которых 42 – несовершеннолетние. МВД отчиталось о задержании 1074 человек. Во время разгона акции протеста полицейские избивали людей, травмы получили десятки человек.
  • Независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, которому отказали в регистрации на выборах, анонсировал новую акцию протеста накануне рассмотрения апелляций в Центральной избирательной комиссии 3 августа.

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