Пожары в Сибири: 600 тысяч подписей за введение режима ЧС

Россияне, живущие в Сибири, всё настойчивее требуют от властей немедленных действий по ликвидации очагов пожаров в тайге. 600 тысяч подписей уже стоят под петицией на сайте Change.org с требованием к российским властям остановить распространение бедствия.

Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях. Дым доходит до Повольжья и границ Казахстана.

Авторы петиции заявляют, что именно введение режима Чрезвычайной Ситуации в очагах пожаров и прилегающих областях, позволит направить дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы в районы, где страдают от дыма сотни тысяч людей. В петиции отмечается, что введение режима ЧС будет означать и особую ответственность должностных лиц за ликвидацию пожаров.

В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может наступить дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные посёлки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений.

Требуем на основании закона Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесныхпожаров в Сибири!