38 процентов россиян не хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование "Левада-центра". За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов.

Оставить Путина в Кремле и после 2024 желают 54 процента опрошенных. Рекордно низкой в этом опросе стала доля тех, кто затруднился с ответом — таких всего 8 процентов, отмечается в исследовании.

Максимума с июля 2001 года достигла доля россиян, считающих, что люди доверяют Путину, поскольку не видят ему альтернативы: так ответили 43 процента респондентов. А вариант "люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны" оказался наименее популярным за 19 лет — и составил 24 процента.