Выплаты вдове погибшего в Сирии военного отменены через суд

Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил выплаты наградных Татьяне Елиной, вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина. Об этом сообщает "Тайга.инфо".

Сергей Елин погиб в мае 2018 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Он был посмертно награжден орденом Кутузова. Командование войсковой части после его смерти издало приказ о награждении погибшего суммой в размере пяти окладов. Сумма составила около 159 тысяч рублей.

В январе 2019 года решение о выплате наградных отменило Управление финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю, посчитавшее его незаконным. В постановлении не было прописано, что деньги могут быть переданы родственникам или другим третьим лицам.

В апреле Читинский гарнизонный военный суд постановил выплатить вдове офицера наградные, но Минобороны обжаловало решение.