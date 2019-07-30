ФСБ сфабриковала негативную характеристику на обвиняемого по делу "Сети"

Негативную характеристику на Василия Куксова, одного из обвиняемых по уголовному делу так называемого террористического сообщества "Сеть", сфабриковали сотрудники пензенского управления ФСБ, сообщил адвокат Александр Федулов.

Адвокат обратился в отдел собственной безопасности управления МВД по Пензе с просьбой проверить характеристику на его подзащитного, которая приобщена к делу. Вскоре после этого сотрудники полиции показали ему протокол опроса участкового, составившего этот документ. В нём, по словам правозащитника, полицейский указывает, что сотрудники ФСБ принесли характеристику в "готовом формате" и вынудили просто её продублировать. Федулов отметил, что негативная характеристика "слово в слово" совпадала с подобными документами на других обвиняемых.

Неделю назад в полиции составили новую, удовлетворительную характеристику на Куксова, и приобщили её к делу.

Ранее адвокаты, участвующие в деле "Сети", сообщили, что файлы, якобы найденные на компьютерах обвиняемых, были отредактированы уже после их ареста. При этом на этих файлах во многом и строится обвинение.

Как отмечала "Новая газета", главными доказательствами самого существования "Сети" как террористического сообщества являются два обнаруженных на компьютерах документа – некий "свод" с изложением целей и структуры сообщества, а также протокол "съезда", якобы состоявшегося в Петербурге в феврале 2017 года.