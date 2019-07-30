ФСБ сфабриковала негативную характеристику на обвиняемого по делу "Сети"

Негативную характеристику на Василия Куксова, одного из обвиняемых по уголовному делу так называемого террористического сообщества "Сеть", сфабриковали сотрудники пензенского управления ФСБ, сообщил адвокат Александр Федулов.
Адвокат обратился в отдел собственной безопасности управления МВД по Пензе с просьбой проверить характеристику на его подзащитного, которая приобщена к делу. Вскоре после этого сотрудники полиции показали ему протокол опроса участкового, составившего этот документ. В нём, по словам правозащитника, полицейский указывает, что сотрудники ФСБ принесли характеристику в "готовом формате" и вынудили просто её продублировать. Федулов отметил, что негативная характеристика "слово в слово" совпадала с подобными документами на других обвиняемых.
Неделю назад в полиции составили новую, удовлетворительную характеристику на Куксова, и приобщили её к делу.
Ранее адвокаты, участвующие в деле "Сети", сообщили, что файлы, якобы найденные на компьютерах обвиняемых, были отредактированы уже после их ареста. При этом на этих файлах во многом и строится обвинение.
Как отмечала "Новая газета", главными доказательствами самого существования "Сети" как террористического сообщества являются два обнаруженных на компьютерах документа – некий "свод" с изложением целей и структуры сообщества, а также протокол "съезда", якобы состоявшегося в Петербурге в феврале 2017 года.
- Уголовное дело на членов так называемого террористического сообщества "Сеть" было заведено ФСБ осенью 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, молодые люди планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж". Четверо из обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Виктор Филинков и Арман Сагынбаев – с самого начала сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения от них признательных показаний. О допросе с применением электрошокера сообщал и Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Позже, опасаясь за свою безопасность, он, как и жена Филинкова, уехал в Финляндию, где попросил политического убежища. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.
- Судебный процесс по делу "Сети" начался в середине мая в Пензе и Санкт-Петербурге. По статьям "участие в террористическом сообществе" и "создание террористического сообщества" обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
- Согласно обвинительному заключению, у Дмитрия Пчелинцева в 2015 году появилась идея создать глубоко законспирированное сообщество анархистов, которое ставило бы целью свержение власти в России. В результате, как утверждается, было создано сообщество "Сеть", участники которого, по версии следствия, использовали позывные вместо имён, закупали оружие и занимались тренировками по стрельбе. Ячейки "Сети" якобы были созданы в Петербурге, Москве и Минске. После оглашения обвинительного заключения все подсудимые заявили, что не признают своей вины по обвинениям, связанным с террористической деятельностью. Двое подсудимых частично признали вину по статье о сбыте наркотиков – это обвинение предъявлено только им.
- В январе Московский окружной военный суд приговорил одного из обвиняемых по делу сообщества "Сеть", Игоря Шишкина, к 3,5 годам колонии. Ранее Шишкин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
- Правозащитники неоднократно заявляли о необходимости расследовать утверждения обвиняемых о пытках. В правозащитном центре "Мемориал" дело "Сети" признали политически мотивированным.