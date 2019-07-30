Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список пород собак, обладающих, как сообщается на сайте правительства, "генетически детерминированными качествами агрессии и силы" и "представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья людей". Также в постановлении указано, что в отношении пород "не велась селекция на лояльность к человеку" и "особенности их поведения не до конца изучены".

В список вошли 12 пород собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волкособ и волко-собачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Опасными признаны также метисы этих пород.

Согласно постановлению правительства, с 1 января 2020 года запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула, "за исключением случаев, если такие собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу". При этом при входе на такую территорию должна быть сделана предупреждающая надпись.

Зоозащитники неоднократно критиковали список опасных собак, в который изначально входили несколько десятков пород, указывая, в частности, на размытость критериев определения волко-собачьих гибридов. После этого список был сокращён, однако волко-собачьи гибриды остались в нём без уточнений.