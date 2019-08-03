Свобода бить или свобода быть. Эфир в 19:32

Почему религия часто становится фундаментом для агрессии? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят психолог Евгений Пискарев и богослов Дмитрий Коробкин. Эфир в 19:32.
Почему религия часто становится фундаментом для агрессии? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят психолог Евгений Пискарев и богослов Дмитрий Коробкин. Эфир в 19:32.
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