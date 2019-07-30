Сотрудника "Мемориала" оштрафовали за пикет в память об Эстемировой

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова. Он стоял в пикете 15 июля на Красной площади в десятую годовщину убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. Штраф в 150 тысяч за участие в этой же акции получила член совета "Мемориала" Светлана Ганнушкина.

Черкасов оштрафован по статье о нарушении установленного порядка проведения пикетов, Ганнушкина – о повторном нарушении этих правил. Представители обвинения со ссылкой на протоколы полиции утверждали, что вышедшие на пикет провели его в запрещённом для этого месте. Защита же указывала, что на Красной площади регулярно проводятся массовые мероприятия. Кроме этого адвокат Анастасия Саморукова заявила, что право собираться мирно и проводить митинги гарантировано российской Конституцией. Суд по делу журналистки "Новой Газеты" Елены Милашиной, также вышедшей на пикет, состоится 8 августа.

Пикетирующие стояли на Красной площади с тремя плакатами: "Правозащитницу Наталью Эстемирову убили 10 лет назад", "Заказчики и убийцы до сих пор не найдены", "Как же так, господин президент?". Через 10 минут после начала акции их задержали и доставили в отдел полиции Китай-город.

По данным правозащитников, 15 июля 2009 года Эстемирову похитили из дома в Грозном. Вечером её тело с огнестрельными ранениями в грудь и голову нашли неподалёку от федеральной трассы "Кавказ" в Ингушетии. Заказчики и исполнители убийства до сих пор не найдены. Последний раз Следственный комитет информировал о ходе расследования в 2013 году.​

Ранее правозащитный центр "Мемориал" возложил ответственность за убийство на руководство Чечни. Коллеги Эстемировой утверждают, что глава республики Рамзан Кадыров угрожал ей в личных разговорах.