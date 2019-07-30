В Новосибирске неизвестный поджёг офис "Единой России"

В Новосибирске неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в офис партии "Единая Россия". Инцидент произошел ночью 29 июля. Пожаром были повреждены внутренние помещения офиса, сообщает издание НГС.

В региональном МЧС корреспонденту "Сибирь.Реалии" подтвердили, что выезжали на пожар в офисе партии утром 29 июля. В результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе партии уточнили, что работа общественной приемной временно приостановлена. Представители "Единой России" уверены, что это был поджог.

В 2012 году в центре Новосибирска в областной приемной "Единой России" пенсионерка Валентина Герасимова подожгла себя из-за конфликта с местной строительной компанией. Она скончалась, не выйдя из состояния комы и получив ожоги 90% тела. Позже партия покинула здание, где произошел инцидент.​