Трамп обещал изучить сообщение о возможном отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп слышал о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального в спецприёмнике и пообещал журналистам изучить эту ситуацию, сообщает ABC News.

В Твиттере издания опубликован короткий фрагмент интервью, в котором американского лидера спрашивают, слышал ли он о том, что одного из лидеров российской оппозиции могли отравить. Трамп ответил: "Я слышал об этом, я не знаю об этом, но я это изучу".

Навальный был госпитализирован утром 28 июля из московского спецприёмника. По официальной версии, у него диагностирована крапивница.

По словам лечащего врача Навального Анастасии Васильевой, оппозиционеру поставили диагноз "контактный дерматит". Врач, лечившая политика в 2017 году, считает, что в спецприёмнике мог присутствовать некий "химический реагент", который привёл к аллергической реакции.

Навальный утверждает, что никогда не страдал аллергией. Он не считает, что его могли отравить полицейские в спецприёмнике, но не исключает, что этот мог сделать кто-то посторонний, получивший доступ в камеру.