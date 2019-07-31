В Херсоне на здании Горсовета появился граффити в память о Гандзюк

На фасаде здания Городского совета Херсона появился граффити в память о погибшей антикоррупционной активистке Екатерине Гандзюк. Об этом сообщают местные СМИ. 31 июля исполняется год со дня нападения, в результате которого активистка и советница мэра Херсона умерла.

На стене Городского совета оставлена надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны". Инициатива принадлежит организации "Кто заказал Катю Ганзюк?", сообщается на странице группы в Фейсбуке. Активисты добавили к снимку комментарий: "Год прошёл со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем", – говорится в сообщении.

В организации также заявили, что в среду в Херсоне пройдёт несколько пикетов в память об убитой активистке. На четверг также запланирована "большая акция" перед зданием СБУ в Киеве с требованием установить заказчиков нападения на Гандзюк, сообщили активисты.

В ноябре 2018 года несколько месяцев после нападения умерла Екатерина Гандзюк, общественная активистка и советник депутата Городского совета Херсона. Исполнителей убийства в июне приговорили к срокам от трёх до шести с половиной лет тюрьмы, при этом заказчики до сих пор не установлены.