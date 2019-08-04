В Багдаде всё спокойно! Вячеслав Чернов - о переселении недовольных

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Вряд ли в Кемеровской области возможно найти человека, посвятившего изучению выборов в регионе больше времени и сил, чем я. В марте прошлого года я принял спонтанное решение взглянуть на подноготную российских выборов и стал наблюдателем. Увиденное повергло меня в шок и перевернуло всю мою жизнь. Я был вынужден вступить в борьбу с фальсификациями, потому что отвернуться и продолжить заниматься своими делами оказалось невозможно. Теперь моё мнение о выборах в Кузбассе можно смело относить к экспертным оценкам и заключениям. Ну или в Кузбассе вообще тогда нет никаких экспертов.

Сейчас, по прошествии времени, я осознал, что всё это время оказывал неоценимую услугу власти. Фактически я проделал масштабное социологическое исследование на тему отношения жителей Кузбасса к фальсификациям. На своей странице в социальных сетях я опубликовал массу расследований и аналитических материалов. Некоторые из этих материалов попадали в печать. Собранных мною данных с лихвой хватило бы для того, чтобы в любой цивилизованной стране вспыхнули скандалы на федеральном уровне, полетели головы, чтобы правоохранительные органы работали в авральном режиме, а люди вышли бы на улицы.

Что произошло в Кузбассе? Люди пожали плечами, хмыкнули и пробурчали: "Мы так и знали, нет у нас никаких выборов". И продолжили заниматься своими делами. Что это, если не блестящее социологическое исследование, по результатам которого власть имеет прекрасную возможность сделать очень точные, объективные выводы? Выводы о том, что с таким населением можно творить всё, что заблагорассудится. Что нет никакой опасности, что можно и дальше подделывать результаты, искажать волеизъявление и лишать граждан права выбора. "В Багдаде всё спокойно!" Можно шулерствовать и ни о чём не беспокоиться. Всё в порядке. Можно продолжать в том же духе. Никакой угрозы со стороны общества нет. Простофиль можно разводить дальше.

Поступая в соответствии с извращенной логикой диванных критиков оппозиции, меня смело можно обвинить в пособничестве властям и действиях в их интересах. В любом случае польза, которую они извлекли для себя, многократно превосходит ту, которую мои действия принесли обществу. Обществу всё это не нужно.

Огорчён ли я? Нисколько. Может быть, когда-то в будущем провозглашение правды станет приносить пользу российскому обществу. Но не сейчас. До этого момента ещё очень и очень далеко. Пока в России в свою пользу любую информацию и любые события научились обращать только жулики и воры. Непонятно одно – где моя зарплата? Почему меня кинули? Даже замухрышный учитель-фальсификатор получил свои деньги! А я, принесший огромнейшую пользу и выгоду системе, до сих пор не получил ни рубля. У вас где вообще, у фальсификаторов, профсоюз? Я буду жаловаться!

Пусть себе Путин правит вечно. Плевать!

А если серьёзнее, то события последних лет доказывают: в России живут от силы несколько сот тысяч людей, которым небезразличны права и свободы. Которые не способны смириться с беззаконием и узурпацией власти бандитской группировкой. Остальные в лучшем случае способны немножко поворчать на эту тему на кухне, да и то это ворчание прекратится сразу же, если добавить им 5 тыщ к зарплате.

Итак, всего несколько сот тысяч, по-настоящему недовольных существующим положением дел. Изменить такими силами страну невозможно.Этим людям было бы разумнее основать Республику Порядочных Граждан и выстроить в ней такую жизнь, какой они хотят. Ведь есть же в стране Чечня, где российские законы не действуют, в которой люди живут по каким-то своим правилам, – и ничего, никакой трагедии. Представляете, какой мир и благодать сразу же наступит в России? Все, кто бузотёрил по городам и весям, переселятся в РПГ, а оставшиеся вздохнут спокойно.

Ни тебе – никаких больше расследований, разоблачительных материалов, митингов, борьбы за выборы, никакого противостояния между властью и обществом. Власти смогут спокойно грабить, люди смогут спокойно терпеть и без помех смотреть по телевизору, как они прекрасно живут. Прекратятся все политические споры, все эти глупые диалоги – "А что вы предлагаете?", "А есть ли у вас программа?" Все обвинения в раскачивании лодки и расшатывании ситуации стихнут. Сплошная выгода.

Точно так же, как Путин не обращает внимания на Навального, он сможет не обращать внимания на Республику. Её руководителей вообще можно никуда не приглашать и их полностью игнорить.Территория России позволяет разместить новую Республику где угодно. Потребуется совсем крохотный клочок земли. Это гораздо более быстрый и самое главное – увлекательный способ для прогрессивной общественности получить то, чего она добивается. К амбициозному проекту будет приковано внимание всего мира. Путину, опять же, – сплошной рейтинг как смелому, нестандартному политику. И пусть себе правит вечно. Плевать.

Вячеслав Чернов – кемеровский предприниматель

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