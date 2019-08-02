Трамп заявил, что обсуждал с Путиным не ДРСМД, а пожары в Сибири

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не обсуждали в своём телефонном разговоре договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого выходят обе страны. В беседе с журналистами американский лидер заявил, что значительная часть его беседы с российским коллегой была посвящена лесным пожарам в Сибири. Прямую трансляцию из Вашингтона вёл канал C-SPAN.

Трамп подтвердил, что предложил России помощь в тушении пожаров, подчеркнув профессионализм американских пожарных. Он также заявил, что в разговоре с Путиным не поднимался вопрос о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Разговор Трамп охарактеризовал как "непродолжительный, но хороший".

На этой неделе советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Соединённые штаты выйдут из ДРСМД 2 августа. В начале июля закон о приостановлении действия договора подписал президент России Владимир Путин.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв, который подписал договор в 1987 году вместе с Рональдом Рейганом, выразил сожаление в связи с его прекращением. "Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию", –​ заявил Горбачёв агентству "Интерфакс". Он назвал добавил, что прекращение ДРСМД "ведёт к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире".