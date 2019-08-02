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В Москве задержан ещё один подозреваемый по делу о "беспорядках"

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В Москве задержан видеоблогер Егор Жуков, выдвигавшийся в депутаты Мосгордумы и участвовавший в избирательной кампании в составе команды Дмитрия Гудкова.

Ранее в квартире Жукова прошёл обыск. Ему вменяют участие в массовых беспорядках. В течение 48 часов Пресненский суд Москвы изберёт ему меру пресечения, сообщает телеграм-канал Дмитрия Гудкова.

Также в ночь на пятницу стало известно, что в Следственный комитет повторно доставили для допроса руководителя "Левого блока" Василия Кузьмина. Они с подругой замечали за собой слежку, а к родственникам активиста приходили сотрудники силовых структур.

В первый раз Кузьмина опросили в качестве свидетеля, во второй оказалось, что активист "объективно отсутствует" на предъявленных следователями фото и видеоматериалах, пишет "МБХ медиа".

  • В четверг Следственный комитет предъявил четыре обвинения по делу о массовых беспорядках, которыми власти считают прошедшую 27 июля акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Имена обвиняемых – Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Иван Подкопаев. Сегодня суд, как ожидается, изберёт для них меру пресечения.
  • По данным правозащитников, 27 июля полиция и Росгвардия задержали около 1400 человек. Более семидесяти участников протеста получили травмы. Более двадцати человек обратились за медицинской помощью.
  • Правозащитники считают, что события 27 июля нельзя квалифицировать как массовые беспорядки, поскольку они не сопровождались насилием и уничтожением имущества со стороны протестующих.

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