"Победить ненависть". Рекомендации Марианны Уильямсон

Второй раунд теледебатов в США разочаровал сторонников Демократической партии. Фавориты не блеснули ни эффектными репризами, ни убедительными проектами. Однако многие обратили внимание на яркого и необычного аутсайдера – Марианну Уильямсон.

У Марианны Уильямсон неординарная для кандидата в президенты профессия. Она гуру самопомощи, но учит не способам делать деньги, а нравственному самоусовершенствованию. Для широкой публики ее открыла телеведущая Опра Уинфри. Маркетинговый эффект оказался впечатляющим. Книги Марианны Уильямсон неоднократно становились бестселлерами, а сама она считается духовным наставником Опры.

Вероятнее всего, она сойдет с дистанции к сентябрю. Но на вторых дебатах она подкупила зрителей своей манерой говорить о проблемах Америки – например, о проблеме политической коррупции.

"У политиков, включая моих товарищей-кандидатов, которые сами взяли десятки тысяч, а в некоторых случаях сотни тысяч долларов у корпоративных доноров, разве у них есть моральное право обещать: "Мы найдем на них управу"? Не думаю, что Демократическая партия должна удивляться тому, что так много американцев считает это пустой болтовней. Нам пора начать все сначала с людьми, которые не принимают взносов ни от одной корпорации и могут с полным моральным правом сказать: "С этим покончено. Мы создаем общественное финансирование федеральных избирательных кампаний", – заявила Марианна Уильямсон.

Бурным одобрением зал встретил ее ответ на вопрос, как бы она разрешила кризис водоснабжения в городе Флинт, штат Мичиган. Пять лет назад власти Флинта перешли на более дешевый водозабор из реки, что привело к массовым отравлениям населения, бóльшую часть которого составляют афроамериканцы.

Нам необходимо называть вещи своими именами. Проблема больше, чем Флинт

"Флинт – это лишь верхушка айсберга. У нас по всей стране есть места, населенные цветными и обездоленными гражданами, страдающими от экологической несправедливости. Расизм, фанатизм – это темное подполье американского общества. И все разговоры, которые мы ведем здесь сегодня... Если вы думаете, что вся эта немочь справится с темной психической силой коллективной ненависти, которую президент насаждает в этой стране, то боюсь, что демократов ждут мрачные времена. Нам необходимо называть вещи своими именами. Проблема больше, чем Флинт. Она размером со всю страну. И в первую очередь это проблема небелого населения, людей, у которых нет средств, чтобы бороться. И если демократы не начнут говорить об этом, почему эти люди должны голосовать за нас? Они не будут, и Дональд Трамп выиграет", – считает Уильямсон.

Понравился аудитории и ее план репараций потомкам рабов. В то время как остальные кандидаты, чтобы не отпугнуть избирателей-афроамериканцев, обещают изучить вопрос, Марианна Уильямсон считает, что изучать тут нечего – надо платить. Ее точка зрения основана на полевом приказе генерала Шермана, изданного еще во время Гражданской войны. Генерал разрешил тогда освобожденным рабам занять по 40 акров земли и приказал своей армии передать новым землевладельцам ненужных ей мулов. Однако Эндрю Джонсон, ставший президентом после убийства Линкольна, вернул землю плантаторам. В южных штатах появился ку-клукс-клан – именно его имеет в виду Марианна Уильямсон, когда говорит о терроре.

– Мисс Уильямсон, многие ваши оппоненты поддерживают идею комиссии для изучения вопроса о репарациях за рабство. А вы призываете оказать финансовую помощь в размере 500 миллиардов долларов. Каким образом вы определили сумму выплат по репарациям?

Когда речь идет об экономическом разрыве между черными и белыми в Америке, это следствие великой несправедливости, которую никто никогда не пытался исправить

– Ну, во-первых, это не 500 миллиардов финансовой помощи. Эти деньги, от 200 до 500 миллиардов, – уплата долга. Вот что такое репарации. Давайте говорить правду. Нам не нужна еще одна комиссия для изучения очевидного. Мы должны признать, что когда речь идет об экономическом разрыве между черными и белыми в Америке, это следствие великой несправедливости, которую никто никогда не пытался исправить. Эта великая несправедливость заключается в том, что после 250 лет рабства было еще 100 лет террора против собственных граждан. Что дает мне основание определять размер репараций суммой от 200 до 500 миллиардов долларов? Займитесь арифметикой, вспомните обещание дать 40 акров земли и мула каждой семье из четырех человек. Таких освобожденных рабов было в конце Гражданской войны от 4 до 5 миллионов. Если вы подсчитаете, получатся триллионы долларов, и я считаю, что предлагать меньше 100 миллиардов – это оскорбление. Я уверена, что сегодня выплатить от 200 до 500 миллиардов долларов политически возможно, потому что многие американцы сознают, что несправедливость продолжает подспудно отравлять нас, и только репарации справятся с этой эмоциональной тревогой.

И наконец, заключительное слово Марианны Уильямсон: "Наша проблема не только в том, что нам нужно победить Дональда Трампа. Нам нужен план по борьбе с узаконенной ненавистью и белым национализмом. Для этого нам нужно больше, чем политические игры".