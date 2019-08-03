Заведениям в центре Москвы рекомендуют закрыться на время акции

Несколько кафе и магазинов в центре Москвы получили рекомендации предпринять в эту субботу меры безопасности или закрыться из-за предстоящей несогласованной акции протеста.

Как сообщает телеканал "Дождь", письма с такими рекомендациями распространили управы Мещанского, Тверского и Басманного районов российской столицы. В тексте утверждается, что после акции 27 июля от предпринимательского сообщества якобы поступили многочисленные жалобы на ущерб и невозможность обеспечить безопасность гостей.

О получении писем рассказали владельцы и менеджеры рюмочной "Зинзивер", кафе на Цветном бульваре и магазина "Мам, купи". По данным "Дождя", в субботу также будет ограничен вход в бизнес-центр "Легенда Цветного". Арендаторов предупредили, что рядом с ним возможна "несанкционированная акция".

Неделю назад, 27 июля, в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тверскую улицу, на которой находится здание мэрии, частично перекрыла полиция и Росгвардия. Многие магазины и кафе в этот день закрылись "по техническим причинам".