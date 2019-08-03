Заведениям в центре Москвы рекомендуют закрыться на время акции

Несколько кафе и магазинов в центре Москвы получили рекомендации предпринять в эту субботу меры безопасности или закрыться из-за предстоящей несогласованной акции протеста.
Как сообщает телеканал "Дождь", письма с такими рекомендациями распространили управы Мещанского, Тверского и Басманного районов российской столицы. В тексте утверждается, что после акции 27 июля от предпринимательского сообщества якобы поступили многочисленные жалобы на ущерб и невозможность обеспечить безопасность гостей.
О получении писем рассказали владельцы и менеджеры рюмочной "Зинзивер", кафе на Цветном бульваре и магазина "Мам, купи". По данным "Дождя", в субботу также будет ограничен вход в бизнес-центр "Легенда Цветного". Арендаторов предупредили, что рядом с ним возможна "несанкционированная акция".
Неделю назад, 27 июля, в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тверскую улицу, на которой находится здание мэрии, частично перекрыла полиция и Росгвардия. Многие магазины и кафе в этот день закрылись "по техническим причинам".
- На акции были задержаны более 1300 человек, заведены сотни административных протоколов, а также уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. По ним арестованы шесть человек.
- В эту субботу Либертарианская партия планировала провести массовый митинг. Власти ответили отказом, а одного из организаторов Михаила Светова задержали сразу после переговоров в мэрии. Отказом завершилась и попытка муниципальных депутатов провести серию пикетов на Бульварном кольце.
- В Фейсбуке создана страничка "прогулки по Бульварному кольцу" – людей призывают выйти на мирную акцию и гулять по бульварам в любом направлении. Прокуратура Москвы считает акцию незаконной и направила предостережение незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы – юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.
- Мэрия Москвы заявила о проведении 3 и 4 августа в парке Горького фестиваля "Шашлык Live" с участием известных рок-музыкантов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.