Дело о "массовых беспорядках" в Москве: ещё трое подозреваемых

В деле о так называемых массовых беспорядках в Москве 27 июля, по которому ранее были арестованы 6 человек, появились ещё трое подозреваемых. Об этом сообщают правозащитники и сайты "ОВД-Инфо" и "МБХ-Медиа".

По данным руководителя правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, накануне обвинение было предъявлено участнику несогласованной акции 27 июля Сергею Абаничеву. "Ему вменяют бросание банки в сотрудника полиции 27 июля, ссылаясь на видео" - пишет Чиков. Абаничев не призаёт вину, указывая на то, что он на самом деле выбросил бумажный стакан.​

Утром в воскресенье обвинения в участии в массовых беспорядках предъявили также Даниилу Конону и Владиславу Барабанову. Об этом сообщил "МБХ-медиа" адвокат Илья Уткин. После акции 27 июля Барабанова арестовали на семь суток. У Конона утром 3 августа прошёл обыск.