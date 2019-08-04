Дело о "массовых беспорядках" в Москве: ещё трое подозреваемых

В деле о так называемых массовых беспорядках в Москве 27 июля, по которому ранее были арестованы 6 человек, появились ещё трое подозреваемых. Об этом сообщают правозащитники и сайты "ОВД-Инфо" и "МБХ-Медиа".
По данным руководителя правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, накануне обвинение было предъявлено участнику несогласованной акции 27 июля Сергею Абаничеву. "Ему вменяют бросание банки в сотрудника полиции 27 июля, ссылаясь на видео" - пишет Чиков. Абаничев не призаёт вину, указывая на то, что он на самом деле выбросил бумажный стакан.
Утром в воскресенье обвинения в участии в массовых беспорядках предъявили также Даниилу Конону и Владиславу Барабанову. Об этом сообщил "МБХ-медиа" адвокат Илья Уткин. После акции 27 июля Барабанова арестовали на семь суток. У Конона утром 3 августа прошёл обыск.
- Ранее обвинения в массовых беспорядках были предъявлены шести задержанным. Московские суды отправили их в СИЗО.
- 27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Власти охарактеризовали её как массовые беспорядки. Правозащитники и адвокаты обвиняемых указывают, что квалифицирующие признаки беспорядков в действиях протестующих отсутствовали - они не устраивали погромов и поджогов, не уничтожали имущество и не оказывали вооружённого сопротивления сотрудникам полиции.
- После акции протеста 3 августа следователи опрашивали задержанных в различных московских ОВД по делу о массовых беспорядках.
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