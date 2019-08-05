Утерянные файлы и безопасная бомба. Что происходит в деле "Сети"

В Пензе продолжается начавшийся в мае процесс по так называемому делу "Сети". Сторона обвинения завершила предоставление своих доказательств: по ее версии, несколько жителей Пензы и Санкт-Петербурга запасались оружием и тренировались, чтобы организовать анархистскую революцию. 31 июля в процессе был объявлен перерыв. Радио Свобода опросило родственников подсудимых: за эти месяцы они ещё больше укрепились во мнении об их невиновности, рассказали о многочисленных нарушениях следствия, всплывших в суде.

Доказательствами виновности следователи ФСБ считают признательные показания, от которых подсудимые отказались от них, заявив о пытках. Также о существовании анархистской террористической группы дал показания петербуржец Игорь Шишкин, ранее уже признавший свою вину, и житель Пензы Егор Зорин, который после покащаний получил условный срок по статье о наркотиках, а в деле "Сети" стал свидетелем.

Также следствие предъявило изъятые в ходе обысков несколько единиц огнестрельного оружия, две гранаты (обвиняемые настаивают, что оруюие им подбросили) и предмет, который обвинение охарактеризовало как взрывное устройство, а также материалы из компьютеров подсудимых. Сторона обвинения считает подтверждением вины и показания знакомых подсудимых, которые рассказали, что те играли в страйкбол и разделяли анархистские взгляды.

Фигуранты дела неоднократно заявляли о пытках, в некоторых случаях следы насилия удалось зафиксировать.

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Несмотря на то что сообщество "Сеть" являлась якобы общероссийской структурой, суды в Пензе и Санкт-Петербурге проходят параллельно. В Санкт-Петербурге один из обвиняемых, Игорь Шишкин, признал вину. Его дело рассмотрели в особом порядке: Шишкин был осужден на 3,5 года лишения свободы. На скамье подсудимых в Петербурге остаются Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. В Пензе – Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Максим Иванкин, Михаил Кульков. На момент задержания (с осени 2017-го по весну 2018-го) и питерским, и пензенским подсудимым было от 20 до 30 лет.

В материалах следствия упоминались группы "Сети" и в других городах, но пока обвинения предъявили только в двух. В деле не упоминаются предполагаемые объекты атак "анархистской группы".



Всех семерых пензенских подсудимых обвиняют в создании террористического сообщества, Шакурскому и Пчелинцеву ФСБ отводит руководящие роли. В Пензе никто из обвиняемых не признает свою причастность к терроризму. Чернову, Кулькову и Иванкину помимо этого предъявлены обвинения, связанные с распространением наркотиков, у Шакурского, Пчелинцева и Куксова – обвинени по изготовлению и приобретению оружия.



Пчелинцева также обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества – покушении на поджог местного военкомата 23 февраля 2011 года. В суде представитель военкомата дал показания, что похожий случай произошел и в этом году: в здание бросили бутылку с неким веществом, она разбилась, но возгорания не произошло, ремонт не потребовался. Восемь лет назад кидавшего не нашли.



Алексей Чернов, родной брат подсудимого Андрея Чернова, рассказал Радио Свобода, что не присутствует на заседаниях, так как заявлен как свидетель защиты: "Захожу в зал поздороваться и ухожу до прихода судьи", – говорит он.



Алексей Чернов отмечает, что в ходе процесса к передачам подсудимым в пензенском СИЗО стали относиться более скрупулезно. Запрещают передавать приправы, каши быстрого приготовления, если на упаковке не указано, что их можно употреблять в сыром виде. Адвокаты в пензенском суде сталкиваются с затруднениями в конфиденциальном общении со своими клиентами.

Пензенские СМИ процесс почти не освещают. По словам Чернова, только местный "11 канал" сделал сюжет о деле "Сети" в положительном для подсудимых ключе, остальные журналисты процесс игнорируют, местные корреспонденты на заседания не приходят.

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– Каждое судебное заседание было очень интересным. Каждое судебное заседание вскрывались откровенные факты фальсификаций, – рассказывает Светлана Пчелинцева, мать подсудимого Дмитрия Пчелинцева. – Когда у Ильи Шакурского во время обыска обнаружили якобы взрывное устройство, силовики никого не эвакуировали. У понятого (студента юрфака) спрашивают: а ты не испугался? Да нет, всё спокойно было. А куда [взрывное устройство] девали? На пол положили, ногой катали. Сотрудники ФСБ понимали, что это неопасно, – рассказывает она.

– На оружии не нашли биологических материалов [обвиняемых]. Только у Ильи Шакурского, и то со второй экспертизы: ему руки заматывали скотчем, а потом обмотали им [оружие], – говорит Елена Стригина, мать подсудимого Армана Сагынбаева.



Фигуранты дела "Сети" утверждают, что оружие, изъятое в ходе обысков, им подкинули. Семь свидетелей обвинения заявили, выступая в суде, что их слова в материалах дела искажены следователем. "Свидетели боялись до самого суда, что их тоже пришьют к "Сети", в суде у них появилась возможность говорить", – считает Стригина.



– Кого-то показания дать вынудили, оказывали физическое давление, угрожали наркотики подбросить. Кто-то сказал: я таких показаний не давал, я этого не говорил. Кто-то сказал, что не его подписи стоят под протоколом. Мальчик несовершеннолетний, Антон Шульгин, говорил: вот, я с вами сейчас в суде разговариваю. Почитайте, что [в протоколе] написано, мог ли я это говорить? – рассказывает Пчелинцева.



На допрос Шульгина вывозили ночью, в протоколе это не указано. После выступления Шульгина в суде, к нему домой приходили сотрудники ФСБ. Светлана Пчелинцева предполагает, что они хотели поговорить с отцом несовершеннолетнего свидетеля – отца хотят вызвать как свидетеля защиты. Дома его не застали. "Попытки что-то поправить и предпринять наше ФСБ не оставляет", – отмечает она.

Проблемы в суде возникли с файлами, изъятыми с компьютеров обвиняемых. По версии следствия, там был обнаружен текст под названием "Свод", описывающий цели и задачи "Сети" по вооруженной борьбе.



– Специалист на суде прокомментировал, что изменения [в файлы на изъятых компьютерах Сагынбаева и Шакурского] внесены уже после ареста парней. Есть файлы, которые описанны в материалах уголовного дела, при этом самих файлов в деле нет, – рассказывает Пчелинцева.



Вину Пчелинцева и Куксова следствие в том числе доказывает показаниями четырех засекреченных свидетелей. Они говорят, что якобы находились в СИЗО с Пчелинцевым и Куксовым и слышали от них рассказы о намерениях нападать на отделения "Единой России" и объекты силовых структур.



– Секретные свидетели толком описать не могут, кого видели. [О Василии Куксове] они говорят, что он маленький и щупленкий, а он почти метр девяносто ростом. Дают показания о разговорах, когда [Дмитрий Пчелинцев] сидел в одиночной камере, – рассказывает Стригина.



– Если бы я со всем этим не сражалась в течение двух лет как с ветряной мельницей, я бы сказала: мы выиграем этот суд однозначно. Но я боюсь [о возможности добиться оправдания] даже подумать, – говорит Светлана Пчелинцева.