В Петербурге прошёл митинг в поддержку сестёр Хачатурян

В Петербурге на площади Ленина прошел согласованный митинг за справедливость для женщин и в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. По данным МБХ-медиа и "Фонтанки", в митинге участвавали около одной тысячи человек. "Немецкая волна" сообщает о полутора тысячах.



Следствие предъявило сёстрам Хачатурян обвинение в групповом убийстве отца по предварительному сговору. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и требует либо смягчить обвинение, либо прекратить дело, сообщает "Новая газета".

19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария убили отца в июле 2018 года. Во время допроса девушки признали вину, и 29 июля им было предъявлено обвинение в убийстве без отягчающих обстоятельств. Причиной преступления следствие назвало «личные неприязненные отношения ввиду причинения отцом моральных страданий на протяжении долгого времени».