Испанская прокуратура вызывает на допрос олигарха Михаила Фридмана

В Испании специальная антикоррупционная прокуратура Испании потребовала от Национальной судебной палаты (НСП) незамедлительно вызвать на допрос российского олигарха Михаила Фридмана. Он подозревается в умышленном разорении испанской корпорации Zed Worldwide с целью её последующего приобретения за 20 миллионов евро – по цене значительно ниже рыночной. Эту информацию, опубликованную изданием ABC и другими испанскими медиа, подтвердил немецкой компании DW представитель прокуратуры.
Прокурор Хосе Гринда, считающийся главным специалистом по так называемой "русской мафии" в Испании, считает, что именно Фридман, ставший шесть лет назад главным кредитором Zed Worldwide, пользовался привилегированным правом влиять на ее решения.
В нулевых годах корпорация Zed Worldwide, создававшая мобильные приложения и игры, работала в 80 странах мира, отмечается в публикации DW.
В 2014 году в Амстердаме, для работы на российском рынке, было создано совместное предприятие Zed+. По данным испанской прокуратуры, оно контролировалось Фридманом. Испанские медиа, ссылаясь на прокуратуру, утверждают, что именно через Михаила Фридмана со счетов корпорации исчезли крупные суммы. Это стало одним из факторов её разорения.
- Российский олигарх Михаил Фридман известен в Испании как владелец крупнейшей торговой сети DIA. В последние годы эта сеть испытывала финансовые трудности. 70 процентов её акций были приобретены олигархом весной 2019 года по цене, значительно ниже чем они стоили ещё годом ранее.
- В соответствии с испанским законодательством, особо важные дела, возбуждаемые прокуратурой против иностранных граждан, ведутся при посредничестве Национальной судебной палаты.
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