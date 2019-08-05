Испанская прокуратура вызывает на допрос олигарха Михаила Фридмана

В Испании специальная антикоррупционная прокуратура Испании потребовала от Национальной судебной палаты (НСП) незамедлительно вызвать на допрос российского олигарха Михаила Фридмана. Он подозревается в умышленном разорении испанской корпорации Zed Worldwide с целью её последующего приобретения за 20 миллионов евро – по цене значительно ниже рыночной. Эту информацию, опубликованную изданием ABC и другими испанскими медиа, подтвердил немецкой компании DW представитель прокуратуры.



Прокурор Хосе Гринда, считающийся главным специалистом по так называемой "русской мафии" в Испании, считает, что именно Фридман, ставший шесть лет назад главным кредитором Zed Worldwide, пользовался привилегированным правом влиять на ее решения.

В нулевых годах корпорация Zed Worldwide, создававшая мобильные приложения и игры, работала в 80 странах мира, отмечается в публикации DW.

В 2014 году в Амстердаме, для работы на российском рынке, было создано совместное предприятие Zed+. По данным испанской прокуратуры, оно контролировалось Фридманом. Испанские медиа, ссылаясь на прокуратуру, утверждают, что именно через Михаила Фридмана со счетов корпорации исчезли крупные суммы. Это стало одним из факторов её разорения.